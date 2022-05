Prozess um Schüsse an Ampelkreuzung auf der Zielgeraden

Hannover. Im Prozess um tödliche Schüsse an einer Ampelkreuzung in Hannover wird an diesem Mittwoch (8.00 Uhr) das Plädoyer der Verteidigung erwartet. Voraussichtlich werde noch am gleichen Tag das Urteil verkündet, sagte eine Sprecherin des Landgerichts. Wegen Totschlags angeklagt ist ein 33-Jähriger. Er soll am 3. Juni 2021 aus seinem Auto heraus den Fahrer eines anderen Wagens getötet haben. Die Staatsanwaltschaft hatte in ihrem Plädoyer am Montag eine siebenjährige Freiheitsstrafe wegen Totschlags gefordert.

An der Kreuzung soll zunächst der Beifahrer des späteren Opfers ausgestiegen sein und mit einer Holzlatte auf das Auto des Angeklagten eingeschlagen haben, um diesen zum Aussteigen zu zwingen. Die Schüsse auf diesen Mann, der verletzt flüchten konnte, wertete die Staatsanwaltschaft als Notwehr.

Die Familien des mutmaßlichen Täters und der beiden Opfer sollen schon in der Vergangenheit Streitigkeiten gehabt haben. Der 33-Jährige stritt im Verlauf des Prozesses die Vorwürfe ab. Er beruft sich auch bei den Schüssen auf den anderen 30 Jahre alten Fahrer auf Notwehr.

