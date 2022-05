Buxtehuder SV holt mit Sieg gegen Thüringer HC dritten Rang

Hamburg. Die Handball-Frauen vom Buxtehuder SV haben die Saison auf dem dritten Tabellenplatz in der Bundesliga beendet. Im Nachholspiel am Dienstag gegen den direkten Verfolger Thüringer HC gewann die Mannschaft von Trainer Dirk Leun mit 35:32 (14:14) und sicherte sich damit die Teilnahme am Europapokal. Der BSV hätte sich auch eine hohe Niederlage leisten können, um den dann punktgleichen THC hinter sich zu lassen.

Die Buxtehuderinnen hatten Probleme, in das Spiel zu finden und lagen nach knapp zehn Minuten bereits mit 2:5 hinten. Eine Auszeit von Leun zeigte jedoch Wirkung. Sein Team ging nach einem 4:0-Lauf in Führung. Im zweiten Durchgang zog der BSV bis zur 45. Minute auf 27:21 davon und ließ sich den Sieg im letzten Saisonspiel nicht mehr nehmen.

