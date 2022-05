62-jähriger Autofahrer stößt mit Lkw zusammen und stirbt

Drangstedt. Ein 62 Jahre alter Autofahrer ist im Landkreis Cuxhaven tödlich verunglückt. Der Mann sei am Dienstagnachmittag mit seinem Auto auf der Landstraße 120 in Richtung Bad Bederkesa unterwegs gewesen, teilte die Polizei mit. Aus bislang unbekannten Gründen kam er links von der Fahrbahn ab und stieß mit einem Lkw zusammen, der in Richtung Drangstedt fuhr. Der 62-Jährige starb trotz Reanimation noch an der Unfallstelle. Die L120 war am Abend noch voll gesperrt. Die Polizei bat, das Gebiet weiträumig zu umfahren.

© dpa-infocom, dpa:220524-99-417284/2

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Niedersachsen