Prozess gegen Eltern nach Tod von Leah: Urteil erwartet

Verden. Im Prozess gegen die Eltern der gestorbenen vierjährigen Leah wird am späten Dienstagnachmittag vor dem Landgericht Verden das Urteil erwartet. Die Staatsanwaltschaft hatte dem 36-jährigen Vater und der 37-jährigen Mutter in der Anklage Körperverletzung mit Todesfolge durch Unterlassen vorgeworfen. Dieser Tatvorwurf habe sich nicht bestätigt, sagte der Staatsanwalt in seinem Plädoyer. Er forderte eine Verurteilung wegen fahrlässiger Tötung und verlangte für beide eine Freiheitsstrafe von sechs Monaten auf Bewährung ohne Auflagen. Die Verteidigung plädierte auf Freispruch.

Die Tochter der beiden Deutschen kam mit einem sogenannten Wasserkopf zur Welt und hatte deshalb einen Shunt implantiert - ein Schlauchsystem mit zwischengeschaltetem Ventil. Ein Defekt führte im August 2019 dazu, dass Hirnwasser nicht abfließen konnte. Leah starb. Laut Anklage hätte das Paar in Scheeßel im Kreis Rotenburg früher medizinische Hilfe holen müssen. Nach den Aussagen der Eltern war das Kind in den Stunden vor seinem Tod sehr müde und wollte nichts essen. Mehrfach schlief Leah auf dem Sofa ein, zwischendurch trank sie und telefonierte mit der Oma. An Probleme mit dem Shunt-System dachten die Eltern demnach nicht. Als die Mutter ihre Tochter am Abend zudecken wollte, atmetet Leah nicht mehr. Sie rief den Notarzt, der die Vierjährige nicht mehr retten konnte.

