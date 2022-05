Hannover plant die Innenstadt der Zukunft

Hannover. Kaum Ampeln und kein Parken am Straßenrand mehr in der City, dafür mehr Bäume - die Innenstadt Hannovers soll sich massiv wandeln. Im Juli werde die Verwaltung ein Gesamtkonzept vorlegen, kündigte die Stadt an. "Wir arbeiten an einer lebenswerten, menschengerechten und zukunftsfähigen Innenstadt", betonte Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne). Um zu erfahren, was die Menschen sich wünschen, wurde der Innenstadtdialog gestartet - etwa mit einer Befragung und sogenannten Experimentierräumen im vergangenen Sommer, als mehrere Straßen für Autos gesperrt wurden. Dafür gab es Kultur, Natur und Sport.

Zum Konzept zählt, mehr Sitzmöglichkeiten zu installieren und Pflanzen aufzustellen. Bäume sollen gepflanzt werden, außerdem soll Raum für Spiel-, Kunst- und Freizeitangebote entstehen. In der Frage der Mobilität steht die Erreichbarkeit mit allen Verkehrsmitteln im Mittelpunkt - ohne mehrspurige Straßen in der City. Der Radverkehr soll gestärkt und mit dem Veloroutennetz verknüpft werden. Das Auto werde "mehr und mehr aus dem Erscheinungsbild der Innenstadt verschwinden", kündigte Onay an.

© dpa-infocom, dpa:220524-99-407320/2

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Niedersachsen