Verkauf des 9-Euro-Tickets beginnt

Eine Regionalbahn der Deutschen Bahn steht am Hauptbahnhof in Hannover.

Die 9-Euro-Monatstickets für Bus und Bahn gehen vielerorts am Montag in den Vorverkauf - auch in Niedersachsen und Bremen. Unter anderem beim Verkehrsverbund GVH in der Region Hannover, beim Verkehrsverbund Bremen/Niedersachsen (VBN) und beim Verkehrsverbund Region Braunschweig (VRB) sind die Tickets dann erhältlich. Gültigkeit haben sie allerdings erst vom 1. Juni an. Für den gesamten Zeitraum von Juni bis August kosten die Tickets 27 Euro.

Reisende können das vergünstigte Angebot bundesweit im Nah- und Regionalverkehr nutzen. Die Bundesregierung hatte die Einführung des Tickets beschlossen, um Pendler angesichts der gestiegenen Energiekosten zu entlasten, den Nahverkehr attraktiver zu machen und gleichzeitig im Vergleich zum Autofahren das Klima zu schonen.

© dpa-infocom, dpa:220523-99-393443/2

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Niedersachsen