Autofahrerin übersieht Kurve: 25-Jährige schwer verletzt

Melle. Bei einem Zusammenprall zwischen zwei Autos in Melle im Landkreis Osnabrück ist eine Frau schwer verletzt worden. Ersten Erkenntnissen nach habe eine 86 Jahre alte Autofahrerin am Sonntagmittag eine Kurve übersehen und sei in den Gegenverkehr geraten, sagte ein Polizeisprecher. Dort prallte sie mit ihrem Wagen in das Auto einer 25-jährigen Frau. Die Jüngere der Beiden wurde schwer, die 86-Jährige leicht verletzt.

