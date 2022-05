Ruhestandslücke in der Ärzteschaft: Marburger Bund besorgt

Bremen. Der Ärzteverband Marburger Bund kommt am Samstag (13.00 Uhr) zu seiner zweitägigen Frühjahrs- Hauptversammlung in Bremen zusammen. Die 230 Delegierten wollen vor allem die Frage diskutieren, wie sich die Patientenversorgung sicherstellen lässt, angesichts dessen, dass in den nächsten Jahren Ärztinnen und Ärzte aus der geburtenstarken "Babyboomer"-Generation in den Ruhestand gehen. Die Versammlung findet wenige Tage vor dem Ärztetag in Bremen statt, bei dem kommende Woche auch Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) sprechen wird.

Der Marburger Bund warnte, vom Ärztemangel sei nicht allein die Allgemeinmedizin betroffen, in vielen weiteren Fachrichtungen werde inzwischen händeringend nach Nachwuchs Ausschau gehalten. Auf das deutsche Gesundheitswesen rolle in den nächsten zehn Jahren eine riesige Ruhestandswelle zu. Darauf müsse sich die Politik jetzt vorbereiten und die Studienkapazitäten sukzessive dem wachsenden Ersatzbedarf anpassen.

Der Marburger Bund ist der Verband aller angestellten und beamteten Ärztinnen und Ärzte. Mit rund 131.000 Mitgliedern ist er nach eigenen Angaben der größte deutsche Ärzteverband und Deutschlands einzige Ärztegewerkschaft.

