Jugendbuchautor Goldfarb erhält den Rattenfänger-Preis 2022

Hameln. Der Jugendbuchautor Tobias Goldfarb erhält den Rattenfänger Literaturpreis 2022. Er wird für seinen Roman "Niemandsstadt" ausgezeichnet, wie die Stadt Hameln am Donnerstag mitteilte. Goldfarb soll den mit 5000 Euro dotierten Preis am 7. Oktober im Theater Hameln entgegennehmen.

Der Autor lasse in seinem Buch Welten kollidieren - Technik und Magie oder Traum und Realität, urteilte die Jury. Aus diesen Gegensätzen habe er "experimentierfreudige Urban Fantasy gewoben, die sensibel vom Erwachsenwerden erzählt". Der Roman reihe sich dabei selbstbewusst in die Größen des Genres ein. Die Geschichte handelt vom Leben zweier Schülerinnen, sie spielt im realen Berlin sowie in einer von mystischen Wesen bevölkerten Parallelwelt der Stadt.

Die Stadt Hameln vergibt die Auszeichnung seit 1984 alle zwei Jahre für Kinder- und Jugendromane. Goldfarb setzte sich gegen 224 weitere eingereichte Bücher durch, die alle in den Jahren 2020 und 2021 erschienen sind. Der in Bonn geborene Autor wird seinen Preis zusammen mit seinem Vorgänger John Hare aus den Vereinigten Staaten entgegennehmen. Hares Preisverleihung für seinen Roman "Ausflug zum Mond" fiel im Jahr 2020 wegen der Pandemie aus.

