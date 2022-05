Betrunkener Autofahrer rammt Pedelec: Zweiradfahrerin tot

Das Blaulicht an einem Polizeiauto leuchtet.

Nordenham. Eine Pedelecfahrerin ist am Sonntagmittag in Nordenham von einem Auto angefahren und dabei tödlich verletzt worden. Die 67-Jährige wurde von der Wucht des Aufpralls vom Radweg geschleudert und starb noch an der Unfallstelle, wie die Polizei mitteilte.

Den Angaben zufolge war der 32 Jahre alte Autofahrer wegen zu hoher Geschwindigkeit in einer Linkskurve von der Fahrbahn abgekommen und in die Pedelecfahrerin auf dem Radweg geprallt. Ein Test habe anschließend auf einen Alkoholwert von über 3 Promille bei dem Mann ergeben. Der Fahrer habe sich bei dem Vorfall leicht verletzt. Gegen ihn werde ein Strafverfahren eingeleitet, hieß es.

