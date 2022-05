Bovenschulte: "Hatte mir besseres Ergebnis für SPD erhofft"

Bremens Regierungschef Andreas Bovenschulte (SPD) hat sich vom Ergebnis der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen enttäuscht gezeigt. "Keine Frage: Ich hatte mir für die SPD ein besseres Ergebnis erhofft", sagte er am Sonntag. "Noch ist völlig unklar, welche Mehrheiten in Nordrhein-Westfalen möglich sind", meinte Bovenschulte. "Die kommenden Tage werden zeigen, welche Parteien die künftige Regierung bilden werden."

Sieger der NRW-Wahl ist die CDU von Ministerpräsident Hendrik Wüst. Ihr bisheriger Koalitionspartner in Düsseldorf, die FDP, erlitt schwere Verluste. Die SPD mit Spitzenkandidat Thomas Kutschaty landete mit einem historisch schlechten Ergebnis auf dem zweiten Platz. Die nordrhein-westfälischen Grünen hingegen erzielten ein Rekordergebnis, sie dürften bei der Regierungsbildung in Düsseldorf zum entscheidenden Faktor werden.

