Hannover verabschiedet Dabrowski mit 3:2 gegen Ingolstadt

Hannover. Zum Abschied von Trainer Christoph Dabrowski hat Fußball-Zweitligist Hannover 96 dem 43-Jährigen noch einen Sieg beschert. Am Sonntag gewannen die Niedersachsen in einem tabellarisch unbedeutenden Spiel gegen Absteiger FC Ingolstadt mit 3:2 (1:1). Die Gäste aus Ingolstadt erarbeiteten sich in der ersten Hälfte die besseren Chancen, doch 96 ging durch ein Eigentor von Michael Heinloth (6. Minute) in Führung. Kurz darauf glich Valmir Sulejmani per Kopf aus (11.).

Linton Maina brachte die Niedersachsen nach der Halbzeit in Führung und erhöhte später (56.+74.). Filip Bilbija legte dann allerdings noch einmal für die Bayern nach (76.). Im Sommer übernimmt der bisherige Greuther-Fürth-Trainer Stefan Leitl die Amtsgeschäfte als Coach bei 96.

© dpa-infocom, dpa:220515-99-299309/2

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Niedersachsen