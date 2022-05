Betrunkene Männer prügeln sich mit Krücke und Spaten

Bad Bodenteich. Bei einer Schlägerei in Bad Bodenteich sind vier betrunkene Männer mit einer Krücke und einem Gartenspaten aufeinander losgegangen. Alle Beteiligten im Alter von 22 bis 50 Jahren waren bei dem Vorfall am Samstagabend im Landkreis Uelzen stark alkoholisiert, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Durch einen Schlag mit einem Spaten erlitt einer von ihnen eine Platzwunde an der Stirn und musste im Krankenhaus behandelt werden. Ein anderer wurde mit einer Krücke an der Nase und am Ellenbogen verletzt.

Mehrere Zeugen beobachteten das Szenario auf dem Parkplatz eines Supermarktes. Die Polizei stellte dann die Atemalkoholwerte der Männer fest - dabei betrug der geringste gemessene Wert 1,13 Promille und der höchste 3,07 Promille. Gegen alle vier wurden diverse Ermittlungsverfahren eingeleitet. Der genaue Grund für die Auseinandersetzung war zunächst unklar.

