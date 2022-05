Sport mit Vierbeinern: Hunde-Triathlon feiert Premiere

Ein ungewöhnliches Event soll noch mehr Touristen in die Lüneburger Heide locken. Die erste Ausgabe des Hunde-Triathlons in Amelinghausen am Sonntag war schnell ausgebucht.

Amelinghausen. Schwimmen, Radfahren, Laufen: Ein Triathlon ist für jeden Sportler und jede Sportlerin eine Herausforderung. In Amelinghausen in der Lüneburger Heide mussten am Sonntag die drei Disziplinen gemeinsam mit einem Hund absolviert werden. Auf dem Programm stand eine Schwimmstrecke von etwa 80 Metern im Lopausee. Außerdem galt es, rund 3,5 Kilometer mit dem Rad zu fahren und mehr als zwei Kilometer zu laufen. Herrchen beziehungsweise Frauchen und Hund waren dabei durch eine Leine verbunden.

Sie habe sich vor Anfragen nach Startplätzen kaum retten können, sagte Organisatorin Verena Pierza vor dem ersten Hunde-Triathlon. Bei Sonnenschein und blauem Himmel herrschten am Sonntag beste Bedingungen. Allerdings betrug die Wassertemperatur im See nur etwa zwölf Grad.

Drei Jahre plante die Filialleiterin im Einzelhandel aus Schneverdingen das ungewöhnliche Event. Sie suchte nach einem Sport, den sie zusammen mit ihrem Hund machen und über den sie auch andere Menschen kennenlernen kann. Den Ablaufplan für den Hunde-Mensch-Wettkampf entwarf Pierza zusammen mit dem Team "Gesund mit Hund Heidekreis".

Amelinghausens Bürgermeister Christoph Palesch (SPD) unterstützt das Event in der Natur: "Das ist genau, was wir wollen, Urlaub mit Vierbeinern, Radurlaube in der Region." Bei einer gelungenen Premiere soll der Termin fest im Kalender für die nächsten Jahre stehen.

© dpa-infocom, dpa:220515-99-296672/3

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Niedersachsen