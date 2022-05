Mann stirbt nach Messerangriff: Verdächtiger festgenommen

Bremen. Nach einem tödlichen Messerangriff in Bremen ist ein 27-Jähriger festgenommen worden. Der Verdächtige soll am Samstagabend in einem Haus im Stadtteil Gröpelingen auf einen 43-Jährigen eingestochen haben, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Dieser erlag später im Krankenhaus seinen Verletzungen. Der mutmaßliche Täter wurde noch im Haus festgenommen. Ersten Erkenntnissen zufolge lebten beide Männer dort, die Ursache für den Angriff blieb zunächst unklar. Nun ermittelt die Mordkommission.

