Wolfsburg-Fans zünden Pyro: Bayern-Spiel startet später

Wolfsburg. Das Bundesligaspiel zwischen dem VfL Wolfsburg und dem FC Bayern München in der Fußball-Bundesliga ist einige Minuten verzögert angepfiffen worden. Etwa 20 maskierte VfL-Anhänger brannten am Samstag in der Nordkurve grün-weiße Pyrotechnik ab. Nach Durchsagen in der Volkswagen-Arena stellten die Männer die Aktion wenige Minuten später ein.

Der FC Bayern startete im letzten Spiel dieser Saison mit zwei Änderungen in der Abwehr. Im Vergleich zum 2:2 gegen den VfB Stuttgart rückten Lucas Hernandez und Josip Stanisic in die Abwehr. Jamal Musiala kam für den Rot-gesperrten Kingsley Coman. Wolfsburg begann mit John Anthony Brooks in der Defensive. Der 29-Jährige bestritt nach knapp fünf Jahren in der Autostadt sein letztes Spiel.

