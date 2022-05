Ermittlung Schulmensa in Flammen: Polizei vermutet Brandstiftung

Nordhorn. Die Mensa einer Oberschule in Nordhorn (Landkreis Grafschaft Bentheim) hat in der Nacht zum Donnerstag gebrannt. Nach ersten Erkenntnissen wird vermutet, dass es sich um Brandstiftung handeln könnte, wie ein Polizeisprecher am Donnerstag mitteilte. Die Mensa der Ludwig-Povel-Schule sei zu großen Teilen beschädigt worden und ist zunächst unbenutzbar.

Die Polizei schätzte den Sachschaden auf 150 000 Euro. Verletzt wurde niemand. Am Donnerstagmorgen war das Feuer gelöscht. Trotz des Brandes könne der Schulunterricht normal stattfinden, da sich die Mensa in einem separaten Gebäude befand. Nur zwei Klassenräume seien vorerst nicht nutzbar. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

