Werders Füllkrug: "Bisschen mehr Flexibilität"

Bremen. 32 Tore haben Marvin Ducksch und Niclas Füllkrug von Werder Bremen bislang in dieser Saison zusammen erzielt. Füllkrug selbst hat nun die leise Befürchtung, dass die Bremer im engen Aufstiegsrennen der 2. Fußball-Bundesliga etwas zu abhängig von ihrem erfolgreichen Stürmerduo werden könnten. "Für Duckschi und mich ist es schön, dass wir so gut treffen. Aber ein bisschen mehr Flexibilität wäre für uns vielleicht gar nicht schlecht", sagte der 29-Jährige am Mittwoch in einer virtuellen Medienrunde.

Füllkrug sagte aber auch: "Das kommt noch." Und der Angreifer erklärte zudem, warum das Zusammenspiel zwischen ihm und dem ein Jahr jüngeren Ducksch so gut funktioniert. "Wir spielen jetzt immer mit demselben System, sind sehr gut eingespielt und mittlerweile ist das Spiel auch etwas auf uns beide da vorne zugeschnitten", sagte er.

