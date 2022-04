Mann stirbt durch herabstürzenden Hafencontainer

Bremen. Ein herabstürzender tonnenschwerer Hafencontainer hat einen Mann in Bremen tödlich verletzt. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, stand der 49-jährige Lastwagenfahrer am Montag im Güterverkehrszentrum vor einer Reihe von Überseecontainern, als ein Mitarbeiter mit einer Hebemaschine an den Containern hantierte. Aus noch unbekannten Gründen geriet die Reihe ins Schwanken. Einer der Container fiel herunter und stürzte auf den Mann. Er starb am Unfallort. Die Polizei ermittelt.

