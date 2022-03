Polizei: Frau entdeckt im Blumenbeet vergrabene Eheringe

Wer vermisst seine Eheringe? In einem Garten in Oldenburg sind jetzt mehrere aufgetaucht, die vielleicht gestohlen wurden.

In einem Garten in Oldenburg wurden mehrere Eheringe gefunden (Symbolbild).

Oldenburg. Bei der Arbeit in ihrem Garten hat eine Frau in Oldenburg mehrere versteckte Eheringe entdeckt. Die Ringe waren in einem Blumenbeet vergraben, und die 27-jährige Finderin ging mit ihnen zur Polizei. Nach Mitteilung vom Donnerstag ergaben erste Ermittlungen, dass die Eheringe gestohlen worden sein könnten.

An den Ringen fanden sich Gravuren wie "Hans 2.10. 68" oder "Edith 27.11. 1955". Beamte des Zentralen Kriminaldienstes versuchten nun, anhand der Gravuren die früheren Eigentümer zu ermitteln. Die verlorenen Ringe sollten ihnen wieder ausgehändigt werden.

