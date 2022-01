2:0 gegen Würzburg: VfL Osnabrück bleibt im Aufstiegskampf

Osnabrück. Der VfL Osnabrück bleibt in der 3. Fußball-Liga weiterhin im Aufstiegskampf. Die Mannschaft von Trainer Daniel Scherning gewann am Dienstag gegen den Tabellenvorletzten Würzburger Kickers mit 2:0 (1:0) und kletterten mit 36 Punkten nach 22 Begegnungen auf Rang sechs. Niedersachsen-Rivale Eintracht Braunschweig auf Relegationsplatz drei und der Zweite 1. FC Kaiserslautern haben jeweils 39 Zähler auf dem Konto.

Kapitän Marc Heider traf vor 500 Zuschauern an der Bremer Brücke nach 39 Minuten zur verdienten 1:0-Führung. Für den Angreifer war es das siebte Saisontor. Der 35 Jahre alte Routinier war auch am zweiten Treffer beteiligt: Seinen Pass in der 51. Minute verwertete Aaron Opoku zum 2:0-Endstand.

