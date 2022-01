Mehrere Coronafälle: Hannovers Handballer sagen Testspiel ab

Hannover. Wegen mehrerer Coronafälle im Team hat Handball-Bundesligist TSV Hannover-Burgdorf nun auch ein für Freitag geplantes Testspiel gegen Bayer Dormagen abgesagt. Das gaben die "Recken" am Dienstag bekannt. Zwar durften alle negativ getesteten Spieler ihre Quarantäne mittlerweile wieder beenden und mit einem individuellen Training beginnen. Alle positiv getesteten Spieler sind dagegen nach Angaben des Vereins weiterhin in Isolation. Aufgrund der positiven Tests und mehrerer Verdachtsfälle hatten die Niedersachsen in der vergangenen Woche bereits ein Trainingslager im Harz abgesagt.

© dpa-infocom, dpa:220125-99-845849/3

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Niedersachsen