Handball-Luchse: Schulz hört nach Saisonende auf

Hamburg. Kreisspielerin Evelyn Schulz vom Bundesligisten Handball-Luchse Buchholz 08-Rosengarten wird ihre Karriere nach dieser Saison beenden. Das teilte der Club am Dienstag mit. "Die Entscheidung ist schon vor einiger Zeit gereift und es fühlt sich richtig an", sagte die Kreisläuferin. Es sei an der Zeit, nicht mehr alles dem Handball unterzuordnen, betonte sie und ergänzte: "Ich freue mich auf mehr Freizeit mit meiner Familie, meinem Freund und meinen Freunden." Schulz ist seit sechs Jahren für die Luchse aktiv. Geschäftsführer Sven Dubau zeigte Verständnis. "Nach 17 Jahren Handball ist ihr Entschluss nachvollziehbar", sagte er.

