Brände 80.000 Euro Schaden nach Carportbrand in Melle

Melle. Beim Vollbrand eines Carports in Melle (Landkreis Osnabrück) ist ein Sachschaden von 80.000 Euro entstanden. Das Feuer war aus bislang unbekannter Ursache in der Nacht zum Dienstag ausgebrochen, wie ein Polizeisprecher am Dienstag sagte. Ein unter dem Carport stehendes Auto brannte aus, zudem wurden die Dächer zweier angrenzender Wohnhäuser beschädigt. Ein weiteres Ausbreiten der Flammen konnte die Feuerwehr jedoch verhindern. Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand.

© dpa-infocom, dpa:220125-99-839893/2

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Niedersachsen