Studierende geben Auskunft über Corona-Auswirkungen

Hannover. Über die Situation an niedersächsischen Hochschulen während der Corona-Pandemie informieren am Dienstag (12.00 Uhr) Vertreter von Studierendenschaften. Bei der Pressekonferenz in Hannover soll ebenfalls auf die Hochschulgesetzesnovelle eingegangen werden. Über den Gesetzesentwurf der Landesregierung wird in dieser Woche abschließend im Landtag beraten. Der Entwurf sieht unter anderem vor, dass die Hochschulen in Niedersachsen künftig autonomer arbeiten können.

© dpa-infocom, dpa:220124-99-834287/2

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Niedersachsen