Reederei plant größere Schnellfähre für Inselverkehr

Die Reederei Norden-Frisia will für den Fährverkehr zwischen der Insel Juist und dem Festland künftig neben den kleinen Wassertaxen auch eine größere Schnellfähre einsetzen. Die neue Schnellfähre soll bis zu 54 Passagiere transportieren und bereits im Spätsommer ausgeliefert werden, wie ein Reederei-Sprecher am Montag mitteilte. Mit dem Ausbau des Angebots reagiere die Reederei auf die steigende Nachfrage nach schnelleren Verbindungen. Auf den kleineren, etwa acht Meter langen Schnellbooten, Wassertaxen genannt, die bislang im Einsatz sind, haben bis zu zehn Fahrgäste Platz.

Für den Bau des Schiffes schloss die Frisia-Tochtergesellschaft, die Reederei Cassen-Tours, einen entsprechenden Vertrag mit dem Unternehmen Ems Maritime Offshore (EMO), eine Tochterfirma der Emder Reederei AG Ems. Für das Emder Unternehmen ist es bereits der zweite Auftrag für so einen Schiffstyp binnen weniger Monate. Erst Ende November hatte das Unternehmen zusammen mit der Insel Spiekeroog den Bau einer Schnellfähre bei einer Werft in Indonesien in Auftrag gegeben. Die Auslieferung für dieses Schiff ist früheren Angaben zufolge für diesen Juli geplant.

