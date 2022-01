VfL Osnabrück holt Regionalliga-Stürmer Emeka Oduah

Osnabrück. Fußball-Drittligist VfL Osnabrück hat den Offensivspieler Emeka Oduah vom Regionalligisten Union Fürstenwalde verpflichtet. Der 19 Jahre alte frühere Jugendspieler von Hannover 96 unterschrieb bei den Lila-Weißen einen "langfristigen Vertrag", teilte der Club am Montag mit. "Wir sind hoch erfreut, dass sich so ein hoch veranlagter Spieler trotz diverser weiterer attraktiver Optionen am Ende für den VfL Osnabrück entschieden hat", sagte Sportdirektor Amir Shapourzadeh. Oduah kann im Angriff auf beiden Außenpositionen und im Zentrum eingesetzt werden.

