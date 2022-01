Comeback nach acht Monaten für Nationalspielerin Popp

Wolfsburg. Fußball-Nationalspielerin Alexandra Popp hat acht Monate nach einer schweren Knieverletzung ihr Comeback im Trikot des VfL Wolfsburg gegeben. Die Kapitänin der deutschen Fußball-Nationalmannschaft kam am Sonntag bei einem Testspiel gegen die Bundesliga-Rivalinnen von Eintracht Frankfurt in der ersten Halbzeit zum Einsatz. Die 30 Jahre alte Mittelfeldspielerin hatte im vergangenen Jahr einen Knorpelabriss an der Kniescheibe erlitten und seit Mai 2021 kein Spiel mehr bestritten. Popps Ziele in diesem Jahr sind nun die deutsche Meisterschaft mit ihrem Verein sowie die Teilnahme an der Europameisterschaft im Juli in England.

