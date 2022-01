Atomkraftgegner demonstrieren gegen Brennelementefabrik

Lingen. Gegen die mögliche Beteiligung eines russischen Konzerns an der Brennelementefabrik in Lingen haben zahlreiche Antiatomkraftinitiativen zu einer Demonstration aufgerufen. Heute soll es die Kundgebung vor dem Werksgelände geben. Die Brennelementefabrik Lingen wird von Framatome betrieben, der Tochter des französischen Atomkonzerns EdF, die mit einem russischen Atomkonzern ein Joint Venture eingehen will, um gemeinsam Brennelemente für Kernkraftwerke zu produzieren. Nach Ansicht der Kritiker untergraben diese Pläne den für Ende 2022 geplanten Ausstieg aus der Atomenergie und könnten ein gefährlicher Türöffner für die russische Atomindustrie sein.

