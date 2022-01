Aktuelle Corona-Maßnahmen werden voraussichtlich verlängert

Hannover. Die aktuellen Corona-Maßnahmen in Niedersachsen werden voraussichtlich auch in den kommenden Wochen greifen. Mit Blick auf eine Verlängerung der Corona-Verordnung nannte eine Regierungssprecherin am Freitag einen möglichen Zeitrahmen von vier bis fünf Wochen. Erleichtern wie auch verschärfen könnte man die Maßnahmen jederzeit.

Die aktuelle Corona-Landesverordnung ist noch bis zum 2. Februar gültig, muss daher in den kommenden Tagen überarbeitet oder verlängert werden. In dieser Verordnung sind viele Corona-Maßnahmen festgehalten, wie etwa Kontaktbeschränkungen. Auf viele verschärfte Regeln hatte sich die Landesregierung vor Weihnachten verständigt, diese dann verlängert. Veranstaltungen mit mehr als 500 Menschen sind im Bundesland derzeit verboten, Clubs und Diskotheken dürfen nicht öffnen. Diese Regeln werden auch als "Winterruhe" bezeichnet.

Am Montag beraten Bund und Länder erneut über das weitere Vorgehen in der Pandemie. Je nach Ausgang könnten sich daraus neue Vorschriften für Niedersachsen ergeben.

