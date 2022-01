Geflohener Häftling am Hauptbahnhof Hannover festgenommen

Hannover. Ein in Bremen aus dem Gefängnis geflohener Straftäter ist am Hauptbahnhof Hannover festgenommen worden. Der Gesuchte habe am Donnerstagabend in einem Regionalzug gesessen, nach einem Fahndungshinweis hätten sich Beamte am Bahnsteig postiert, teilte die Bundespolizei am Freitag mit. Sie hatten sich zuvor mit dem Zugbegleiter abgestimmt. Der überraschte Straftäter ließ sich demnach widerstandslos festnehmen. Er war nach Angaben der Bundespolizei am Mittwoch aus dem Gefängnis geflohen. Dort verbüßt er seit 2020 eine Freiheitsstrafe von zwei Jahren und zwei Monaten wegen Raubes.

© dpa-infocom, dpa:220121-99-797788/2

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Niedersachsen