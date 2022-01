Ministerin besucht Reha-Klinik für Covid-Erkrankte

Bad Rothenfelde. Lähmende Müdigkeit und fehlende Belastbarkeit, psychische Krankheiten wie Depression, anhaltende Atembeschwerden - für viele Menschen hört Covid-19 nicht mit dem Ende der Infektion auf. Die Folgen können bis zum Verlust der Erwerbsfähigkeit gehen. Niedersachsens Gesundheits- und Sozialministerin Daniela Behrens (SPD) besucht heute die Reha-Klinik Teutoburger Wald der Deutschen Rentenversicherung Braunschweig-Hannover in Bad Rothenfelde bei Osnabrück.

Die Klinik will Betroffenen dabei helfen, wieder in Alltag und Beruf zurückkehren zu können. Seit April 2020 werden in dem Haus auch Patientinnen und Patienten mit Beschwerden im Anschluss an eine Covid-19-Infektion behandelt.

