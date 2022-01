Corona bei Hannover-Burgdorf: Trainingslager abgesagt

Hannover. Handball-Bundesligist TSV Hannover-Burgdorf hat wegen mehrerer Corona-Verdachtsfälle das Trainingslager in Ilsenburg (Harz) abgesagt. Wie der Verein am Donnerstag mitteilte, gibt es einige mögliche Fälle und einen positiv bestätigten Fall im Mannschaftskreis. Alle betroffenen Personen seien ohne Symptome und befinden sich vorsorglich in Isolation. Die Recken seien im engen Austausch mit dem Gesundheitsamt Hannover.

© dpa-infocom, dpa:220120-99-787006/2

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Niedersachsen