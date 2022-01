Ein Streifenwagen der Polizei steht mit Blaulicht an einer Unfallstelle.

Unfälle 24-Jähriger gerät mit Auto in Gegenverkehr: Schwer verletzt

Hessisch Oldendorf. Ein 24-Jähriger ist am Donnerstagmorgen mit seinem Auto in den Gegenverkehr geraten und schwer verletzt worden. Der Mann sei bei Hessisch Oldendorf (Landkreis Hameln-Pyrmont) plötzlich nach links von der Spur abgekommen und frontal mit dem entgegenkommenden Auto eines 53-Jährigen zusammengestoßen, teilte die Polizei mit. Der 24-Jährige wurde bei dem Unfall im Wagen eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Der 53-Jährige blieb laut Polizei unverletzt. Warum der 24-Jährige auf die Gegenfahrbahn geriet, war zunächst unklar.

© dpa-infocom, dpa:220120-99-779328/2

