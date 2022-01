Unfälle 15-Jähriger in Hannover von Stadtbahn erfasst

Hannover. Ein 15-Jähriger ist am Mittwochmorgen von einer Stadtbahn in Hannover-Döhren erfasst und mitgeschleift worden. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu und kam in ein Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Der Bahnverkehr musste zeitweise auf der Strecke unterbrochen werden. Gegen die 60 Jahre alte Fahrerin der Stadtbahn werde wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. Wer Schuld hatte, müsse noch geklärt werden.

© dpa-infocom, dpa:220119-99-773452/2

