Impftempo in Niedersachsen lässt nach

Hannover. Die Zahl der Schutzimpfungen gegen das Coronavirus geht in Niedersachsen wieder zurück. In den ersten beiden Januarwochen seien etwas mehr als 900 000 Impfungen gezählt worden - das sei deutlich weniger als in zwei Wochen im Dezember, sagte die stellvertretende Leiterin des Corona-Krisenstabs, Claudia Schröder, am Dienstag in Hannover. "Wir brauchen im Moment nicht mehr Impfstellen, sondern mehr Impfwillige", betonte sie. "Wir haben ausreichend Impfstoff und ausreichend Impfstellen für alle."

Landesweit stehen demnach 226 mobile Impfteams zur Verfügung, außerdem beteiligten sich rund 4800 niedergelassene Ärzte an der Impfkampagne. Darüber hinaus bereiteten sich auch Apothekerinnen und Apotheker darauf vor, ebenfalls zu impfen.

In Niedersachsen gelten rund drei Viertel (74,3 Prozent) der Bevölkerung nach Angaben des Robert Koch-Instituts als grundimmunisiert. Die Booster-Impfquote liegt bei 52 Prozent - das ist der vierthöchste Wert im Vergleich der Bundesländer.

