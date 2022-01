Autofahrer nach Unfall in Nordenham schwer verletzt

Nordenham. Ein Autofahrer hat sich bei einem Unfall in Nordenham schwere Verletzungen zugezogen. Wie die Polizei am Mittwoch berichtete, war der 40-Jährige auf der nördlichen Umgehung der Bundesstraße 212 mit seinem Wagen von der Fahrbahn abgekommen. Das Auto stieß daraufhin am Dienstagnachmittag gegen eine Leitplanke. Der Mann kam in eine Klinik. Es entstand Schätzungen der Beamten zufolge ein Sachschaden von rund 20 000 Euro.

