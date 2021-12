Staatsschutz ermittelt: Bundeswehrfahrzeug brennt aus

Bremen. Mehrere Fahrzeuge der Bundeswehr sind in Bremen in der Nacht zum Dienstag durch ein Feuer beschädigt worden. "Eine Zugmaschine brannte komplett aus", teilte die Polizei am Morgen mit. Verletzt wurde dem Bericht zufolge niemand, auf dem Gelände einer Nutzfahrzeugfirma in der Bremer Neustadt ist aber ein hoher Sachschaden entstanden.

Der Staatsschutz der Polizei Bremen hat Ermittlungen zu einer möglichen Brandstiftung aufgenommen und sucht nach Zeugen. Die Lastkraftwagen standen auf einem abgeschlossenen Gelände. Gegen 4 Uhr wurde das Feuer gemeldet und daraufhin schnell gelöscht. Neben der ausgebrannten Zugmaschine wurden mehrere weitere Fahrzeuge direkt durch das Feuer oder die Hitzeeinwirkung beschädigt.

