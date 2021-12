Wetter Sturmtief in Niedersachsen: 40 Einsätze in und um Oldenburg

Oldenburg. Knapp 40 wetterbedingte Einsätze hat die Polizei im Einsatzbereich Oldenburg von Mittwochabend bis in den frühen Donnerstagmorgen verzeichnet. Dabei handelte es sich ausschließlich um umgekippte Gegenstände oder umgefallene Bäume, wie eine Sprecherin mitteilte. Demnach kam es lediglich zu Sachschäden, Personen wurden nicht verletzt. Die meisten Einsätze verzeichnete die Polizei in Oldenburg, im Landkreis Osterholz, Diepholz und in Cuxhaven, hieß es weiter.

© dpa-infocom, dpa:211202-99-223522/2

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Niedersachsen