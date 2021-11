180 Schweine bei Stallbrand verendet

Bissendorf. Mindestens 180 Schweine sind bei einem Brand in einem Stall in Bissendorf im Landkreis Osnabrück verendet. Insgesamt seien 210 Tiere in dem Schweinestall gewesen, der am Montagnachmittag in Brand geriet, teilte die Polizei mit. Menschen seien nicht verletzt worden. Die Ursache des Feuers und die Schadenshöhe seien noch unklar. Die Polizei erklärte den Brandort für beschlagnahmt und begann mit Ermittlungen. Die große Rauchsäule des Brandes war auch von der nahen Autobahn A30 zu sehen. Die Feuerwehr brachte das Feuer mit einem Großaufgebot an Kräften unter Kontrolle. Die Löscharbeiten dauerten am Montagabend noch an.

© dpa-infocom, dpa:211129-99-191165/3

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Niedersachsen