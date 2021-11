A30: Auto kommt von Fahrbahn ab und überschlägt sich

Schüttdorf. Ein 23-Jähriger ist am Sonntagmittag mit seinem Auto von der A30 abgekommen und dabei verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, kam der Wagen des jungen Mannes nach dem Auffahren auf die Autobahn bei Schüttdorf (Landkreis Grafschaft Bentheim) ins Schleudern und touchierte die Mittelschutzplanke. Daraufhin habe der 23-Jährige die Kontrolle über das Auto verloren und sei nach rechts von der Fahrbahn angekommen, so die Polizei. Das Fahrzeug überschlug sich. Der 23-Jährige und seine Beifahrerin, die laut Polizei ebenfalls Anfang 20 ist, wurden von der Feuerwehr befreit. Beide wurden in Krankenhäuser gebracht. Die A30 musste in Richtung Hannover für die Bergungs- und Aufräumarbeiten zeitweise gesperrt werden.

© dpa-infocom, dpa:211128-99-175071/2

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Niedersachsen