Laura Pooth zur Vorsitzenden des DGB-Bezirks Nord gewählt

Timmendorfer Strand. Die bisherige niedersächsische GEW-Vorsitzende Laura Pooth ist neue Vorsitzende des DGB Nord. Die 43 Jahre alte Lehrerin erhielt bei einer Bezirkskonferenz am Samstag in Timmendorfer Strand 88,37 Prozent der Delegiertenstimmen, wie der DGB mitteilte. Pooth war die einzige Kandidatin für die Nachfolge des am 9. November im Alter von 66 Jahren gestorbenen Gewerkschafters Uwe Polkaehn. Für Ingo Schlüter als Stellvertreter stimmten demnach 96,51 Prozent der Delegierten.

Der Nordbezirk des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) umfasst die Bundesländer Schleswig-Holstein, Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern mit mehr als 400.000 Mitgliedern in acht Mitgliedsgewerkschaften.

Pooth stammt aus Göttingen und ist in Gifhorn aufgewachsen. Sie ist seit 2017 Landesvorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) in Niedersachsen. Zuvor war sie seit 2011 stellvertretende Landeschefin der GEW.

