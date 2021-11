Wolfsburg vor schwerer Champions-League-Aufgabe bei Sevilla

Sevilla. Der VfL Wolfsburg muss in der Champions League am Dienstagabend beim FC Sevilla antreten. Der sechsmalige Europa-League-Sieger aus Andalusien besitzt viel internationale Erfahrung, hat die Erwartungen in dieser Saison aber noch nicht erfüllt. Aktuell belegt der Gruppenfavorit Sevilla nur den letzten Tabellenplatz in der Gruppe G. Dennoch haben die Spanier wie alle Mannschaften noch eine Chance auf das Weiterkommen. Das gilt auch für die Wolfsburger, die als Dritter bislang einen Sieg, eine Niederlage und zwei Remis auf ihrem Konto haben. Selbst im Falle einer Niederlage wäre das Aus für den VfL noch nicht besiegelt.

© dpa-infocom, dpa:211123-99-104549/2

