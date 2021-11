Büchermesse Kibum startet mit philosophischen Geschichten

Oldenburg. Mit philosophischen Geschichten startet an diesem Samstag (15 Uhr) die Kinder- und Jugendbuchmesse Kibum in Oldenburg. Die Autorin Antje Damm will Lesefans per Live-Stream und vor kleinem Publikum auf die folgenden zehn Tage einstimmen, wie die Stadt mitteilte. Gemeinsam mit Grundschulkindern präsentiert sie demnach ein Programm rund um das Thema Gedankenreisen. Über die Internetseite www.kibum.de können Interessierte von Samstag an knapp 2000 Neuerscheinungen, Video-Buchempfehlungen und Leseproben finden.

Bis zum 23. November sind Lesungen mit Autorinnen und Autoren geplant, die per Stream verfolgt werden können. Das Motto der diesjährigen Kibum heißt "Gedankensprünge! Kibum philosophiert". Schirmherr ist der belgische Autor Bart Moeyaert. Wegen der Corona-Pandemie haben Stadt und Universität ein Online-Angebot organisiert. Die Teilnahme ist kostenlos.

