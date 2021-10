Betrunkener Mann stürzt mit E-Scooter: Schwer verletzt

Osnabrück. Ein Mann ist mit einem E-Scooter in Osnabrück gestürzt und dabei schwer verletzt worden. Der 23-Jährige sei den ersten Erkenntnissen nach in der Nacht auf Sonntag auf einem Fußweg ohne Fremdeinwirkung hingefallen, teilte die Polizei mit. Ersthelfer kümmerten sich bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes um den zunächst nicht ansprechbaren Mann. Er kam anschließend in ein Krankenhaus. Der Atemalkohol des Mannes betrug mehr als zwei Promille.

