Zug erfasst Menschen auf Bahngleisen: zwei Tote

Neu Wulmstorf. Beim Überqueren von Bahngleisen im Landkreis Harburg sind zwei Menschen von einem Zug erfasst und tödlich verletzt worden. Der 33 Jahre alte Mann und die 29-jährige Frau waren am Freitagabend in Neu Wulmstorf bei Hamburg auf die Gleise gelaufen und hatten dabei vermutlich einen herannahenden Regionalzug übersehen. Der Zug erfasste die beiden, die dabei tödliche Verletzungen erlitten, wie die Polizei am frühen Samstagmorgen mitteilte.

