Umfrage sieht Möglichkeit für Rot-Grün im Land

Hannover. Wäre bereits am nächsten Sonntag Landtagswahl, so könnte Rot-Grün wieder auf eine Regierungsmehrheit in Niedersachsen hoffen. Das geht aus einer repräsentativen Umfrage hervor, die das Institut für Demoskopie in Allensbach am Mittwoch - rund ein Jahr vor der Landtagswahl - veröffentlicht hat. Demnach würden aktuell 34 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme der SPD geben, 26 Prozent der CDU.

Im Auftrag der Drei Quellen Mediengruppe befragten Meinungsforscher im September und Oktober mehr als 1100 Bürgerinnen und Bürger zur politischen Lage im Land. Meinungsumfragen sind allerdings nur Momentaufnahmen und sagen nichts über das Wahlergebnis aus. Sie sind immer mit Unsicherheiten behaftet.

Die Grünen müssten gegenüber den letzten Umfragen Verluste hinnehmen und kämen auf 15 Prozent, die FDP könnte sich hingegen über ein zweistelliges Ergebnis (10 Prozent) freuen. Die AfD würde wieder mit 7 Prozent im Landtag vertreten sein, die Linke hingegen erneut an der 5-Prozent-Hürde scheitern (4 Prozent). Weitere 4 Prozent der Stimmen gingen demnach an andere Parteien.

Auch Volker Schmidt, Geschäftsführer der Drei Quellen Mediengruppe, betonte bei der Vorstellung der Ergebnisse, dass es sich bei diesen Umfrageergebnissen nicht um eine Prognose, sondern lediglich um ein aktuelles Stimmungsbild handele. Kämen SPD und Grüne zusammen auf 49 Prozent der Stimmen, hätten sie eine Mehrheit im Parlament, da Parteien mit weniger als 5 Prozent keine Sitze im Landtag erhalten. Denkbar wären bei diesen Werten auch eine große Koalition und verschiedene Dreierbündnisse.

© dpa-infocom, dpa:211020-99-667017/2

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Niedersachsen