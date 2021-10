Oldenburger Basketballer reagieren auf schwachen Saisonstart

Oldenburg. Die EWE Baskets Oldenburg haben auf ihren schwachen Saisonstart in der Bundesliga reagiert und mit dem Amerikaner Cameron Clark einen weiteren Spieler verpflichtet. Das gaben die Niedersachsen am Sonntag vor dem Heimspiel gegen Alba Berlin bekannt. Der 30-jährige Power Forward half in der vergangenen Saison bereits beim Bundesliga-Rivalen ratiopharm Ulm aus und spielte in Europa auch schon für Bahcesehir Istanbul in der Türkei sowie für Le Mans und Chalon in der französischen Liga.

"Die Vorbereitung und die ersten Partien der Saison haben gezeigt, dass unserem Kader ein Stück offensive Qualität, Rebounding und Erfahrung auf der Forward-Position fehlt", sagte der geschäftsführender Gesellschafter Hermann Schüller.

