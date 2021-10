Drei Autos stoßen auf A37 zusammen: Fünf Verletzte

Hannover. Beim Zusammenprall von drei Autos auf der Autobahn 37 in der Region Hannover sind am Freitag vier Erwachsene und ein Kleinkind verletzt worden. Der Unfall passierte zwischen den Autobahnkreuzen Buchholz und Kirchhorst, wie die Feuerwehr mitteilte. Der 22-jährige Fahrer eines Wagens sei durch den heftigen Aufprall in seinem Fahrzeug eingeklemmt gewesen und von Feuerwehrleuten befreit worden. Im zweiten Auto wurde eine Familie verletzt: ein 14 Monate altes Kind, seine 32-jährige Mutter und sein 41-jähriger Vater. Im dritten Fahrzeug saß ein 40-Jähriger am Steuer. Alle Verletzten wurden in Krankenhäuser gebracht. Zum Unfallhergang ermittle die Polizei, hieß es.

