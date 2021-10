Murcia. Werder Bremen wird sich in Spanien auf den zweiten Saisonteil in der 2. Fußball-Bundesliga vorbereiten. Das Team von Trainer Markus Anfang werde vom 2. bis 9. Januar 2022 in der Nähe von Murcia Quartier beziehen, teilte der Club am Freitag mit. Mögliche Testspielgegner stehen noch nicht fest.

